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В Центробанке спрогнозировали размер инфляции в России в 2022 году

Опрос Центробанка: инфляция в России в 2022 году составит 20%, ВВП сократится на 8%

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Инфляция в России составит 20 процентов в 2022 году. Это следует из макроэкономического опроса Центробанка, опубликованного на его сайте.

Как говорится в сообщении, в мартовском опросе прогноз на этот год повышен до 20 процентов, на 14,5 процентных пунктов. В 2023 году в ЦБ спрогнозировали размер инфляции на уровне 8 процентов, в 2024 году — на уровне 4,8 процента.

Кроме того, ВВП в 2022 году сократится на 8 процентов. Прогноз средней ключевой ставки вырос до 18,9 процента годовых.

Согласно этому же опросу, после снижения ВВП по итогам этого года в 2023 году российская экономика вернется к росту.

Марина Совина
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