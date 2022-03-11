Назван срок возвращения экономики России к росту

Банк России: российская экономика вернется к росту в 2023 году

После снижения ВВП на 8 процентов по итогам 2022 года российская экономика вернется к росту в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные макроэкономического опроса Банка России среди 18 экономистов из различных организаций.

Так, эксперты ожидают в 2022 году снижение ВВП на 8,0 процентов вместо роста на 2,4 процента. Прогноз на 2023 год снижен на 1,1 процентный пункт, до 1,0 процента. Результаты опроса являются медианой прогнозов.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин объяснил, что значительный пересмотр консенсус-оценок отражает кардинальное изменение экономических условий, произошедшее за последние недели. При этом, уточнил он, консенсус-прогноз показывает возвращение экономики к росту в 2023 году. «Меры, принимаемые Банком России и правительством, направлены на то, чтобы ограничить масштабы экономического спада и избежать продолжительного периода высокой инфляции», — отметил он.

Ранее Центробанк оценил перспективы снижения российской экономики из-за санкций, введенных западными странами на фоне спецоперации на Украине. Консенсус-прогноз опрошенных ЦБ аналитиков предполагает рост индекса потребительских цен (основной показатель, по которому рассчитывается инфляция) по итогам 2022 года на 20 процентов вместо прежнего прогноза ЦБ на уровне 5,5 процента. В 2023 и 2024 годах инфляция составит 8 и 4,8 процента соответственно.

7 марта аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин заявил, что санкции Запада против России отразятся на экономике страны. Специалист объяснил, что из-за рестрикций может произойти спад ВВП России на 1,5 процента в 2022 году, а в 2023 — на 2,5 процента и более. Кроме того, инфляция способна превысить показатель в 20 процентов. Эти условия сделают курс рубля более нестабильным. Потавин добавил, что сложно спрогнозировать курс рубля даже через полгода, поэтому о долгосрочных прогнозах речь и не идет. Он призвал не продавать доллары и евро и пока хранить их.