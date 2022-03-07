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Аналитик призвал отказаться от продажи валют

Аналитик Потавин призвал не продавать и хранить доллары и евро из-за спада ВВП России

Фото: Pixabay

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин заявил, что санкции Запада против России отразятся на экономике страны. В интервью агентству «Прайм» он объяснил, почему следует отказаться от продажи валют на данный момент.

Специалист объяснил, что из-за санкций может произойти спад ВВП России на 1,5 процента в 2022 году, а в 2023 — на 2,5 процента и более. Кроме того, инфляция способна превысить показатель в 20 процентов. Эти условия сделают курс рубля более нестабильным.

Потавин добавил, что сложно спрогнозировать курс рубля даже через полгода, поэтому о долгосрочных прогнозах речь и не идет. Он призвал не продавать доллары и евро и пока хранить их. .

«Ведь текущий кризис отличается от всех предыдущих, поскольку его природа имеет нециклический характер. Сейчас из-за санкций мы имеем дело с масштабной структурной перестройкой всей российской экономики», — отметил он.

Эксперт отметил, что отключение от SWIFT ряда российских банков, ограничения импорта технологической продукции и другие ограничения требуют от экономики России оперативной адаптации. И это обстоятельство также служит причиной для сохранения валюты, заключил Потавин.

Марина Совина
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