Россия обратится в суды в случае объявления Западом дефолта

Глава Минфина Силуанов заявил, что Россия обратится в суды при объявлении Западом дефолта

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия обратится в суды в случае объявлении Западом стране дефолта по неисполнению обязательств по евробондам. Он заявил об этом в интервью телеканалу РЕН ТВ.

В этом же интервью Силуанов рассказал о попытках Запада нанести удар по репутации России и довести страну до дефолта.

6 апреля в Кремле допустили «искусственный» дефолт в России. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, оснований для реального дефолта в России нет, однако теоретически такая ситуация может быть создана искусственно. Минфин подтверждал спасение России от дефолта по госдолгу.