Глава Минфина Силуанов объяснил укрепление рубля сильным платежным балансом

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что укрепление рубля после снижения его курса было ожидаемым. Об этом пишет РБК.

Как заявил министр, в настоящее время платежный баланс сильный. «Мы экспортируем по прежним объемам энергоресурсов, а в условиях ограничения импортных поставок импорт снизился. Счет текущих операций профицитный, выше обычного значения в пять-шесть раз», — сказал глава Минфина.

Силуанов объяснил, что сила платежного баланса проявилась в укреплении рубля в связи с ограничением доступа к золотовалютным резервам, сокращением операций и деактивацией бюджетного правила.

Министр подчеркнул, что правительство и Центробанк для дальнейшего укрепления рубля подготовили меры по возможному ограничению импортных поставок и оплаты по ним при постепенном отказе от ограничений регулятора по использованию иностранной валюты. «Таким образом, мы уже приняли решение по смягчению ограничений касательно использования физическими лицами перечисления валютных средств. Я думаю, что в этом направлении мы с ЦБ будем обсуждать дальнейшие действия», — подчеркнул Силуанов.

Он добавил, что Минфин примет меры по снижению волатильности курса рубля и по увеличению его «прогнозируемости».

В четверг, 7 апреля, на открытии торгов на Московской бирже курс рубля укрепился по отношению до 77,2 рубля за доллар. Евро торговался по 83,49 рубля. Центробанк установил на завтра курс доллара на уровне 76,25 рубля, а евро — 83,29 рубля.