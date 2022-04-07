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Курс рубля укрепился на открытии торгов

Курс рубля укрепился до 77,2 рубля за доллар

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Курс рубля укрепился по отношению к главным мировым валютам на открытии торгов на Московской бирже в четверг, 7 апреля, свидетельствуют данные площадки.

На момент публикации доллар торговался по 77,2 рубля. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составило 3,3 рубля, или 4,1 процента.

Курс доллара от TradingView

Евро на момент публикации торговался по 83,49 рубля. Снижение курса европейской валюты по сравнению с уровнем закрытия составило 3,6 рубля, или 4,1 процента.

Индекс Московской биржи с начала торговой сессии вырос на 1,08 процента. Лидерами роста стали американские депозитарные расписки Ozon (плюс 6,75 процента), акции строительной компании «ПИК» (плюс 4,04 процента) и акции ВТБ (плюс четыре процента).

Лидерами падения стали акции золотодобывающей компании Petropavlovsk (минус 1,51 процента), алмазодобывающей компании «Алроса» (минус 0,59 процента) и горнорудной компании «Полиметалл» (минус 0,4 процента).

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Платон Щукин
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