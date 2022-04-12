Театральный проект брянской актрисы победил на международном фестивале

Актриса из Брянска победила в номинации «Лучшая женская роль» на международном фестивале

В Екатеринбурге завершился IV Международный фестиваль камерных и моноспектаклей «Он.Она.Они.». Об этом сообщает портал «Брянск Today».

Победителем конкурсной программы в номинации «Лучшая женская роль» стал авторский театральный проект брянской актрисы Кристины Корзниковой. Девушка получила награду за спектакль «Роман с собственной душой», посвященный писательнице Марине Цветаевой.

Всего на фестиваль поступило более 80 заявок, из них для участия в программе было отобрано 23 спектакля. Участники приехали из Нижнего Новгорода, Саранска, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов.

Кроме того, на фестивале были представлены проекты иностранных граждан из Германии, Сербии, Узбекистана, Казахстана — работы показали в онлайн-формате.

Ранее в апреле в Набережных Челнах прошел ХI Открытый всероссийский детско-юношеский фестиваль-конкурс сценического мастерства «Если бы...». В нем приняли участие дети и молодежь в возрасте от пяти до 19 лет. В роли организатора фестиваля выступила Детская школа театрального искусства.