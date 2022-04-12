«Хор Турецкого» приедет с гастролями в Латинскую Америку

Арт-группа «Хор Турецкого» планирует выступить в Аргентине, Бразилии, Уругвае и на Кубе

Арт-группа «Хор Турецкого» собирается приехать с гастролями в страны Латинской Америки. О планах провести концерты в Аргентине, Бразилии, Уругвае и на Кубе в беседе с ТАСС рассказал основатель коллектива, народный артист России Михаил Турецкий.

«Мы будем налаживать мосты дружбы, чтобы у этих людей крепла любовь и уважение к нашей стране», — отметил собеседник агентства. Предстоящие выступления могут быть приурочены к ежегодному песенному марафону хора «Песни Победы», которые также известны как «Песни единства», с которыми коллектив уже успел посетить полтора десятка стран.

Худрук хора указал, что в Латинской Америке говорят на испанском и португальском, поэтому эти языки уже готовят для общения с публикой. Основатель коллектива добавил, что коллектив рассматривает возможность выступлений в Китае и странах СНГ. Запланированный ранее европейский тур на фоне последних событий пришлось отменить.

Собеседник ТАСС признался, что готов поехать с гастролями и в Донбасс. «В 1997 году я ездил в Чечню с Кобзоном, когда на стадионе люди сидели с оружием и стреляли в небо. И Иосиф Давыдович еще шутил: "Начинай, если не перестреляют"», — вспомнил он, добавив, что готов отправиться в любую точку, если есть ощущение, что можно сделать что-то хорошее.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске открылся международный музыкальный фестиваль под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Уточнялось, что мероприятие продлится до 17 апреля.