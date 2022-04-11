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В Хабаровске открылся международный музыкальный фестиваль

В Хабаровске 11 апреля открылся музыкальный фестиваль под руководством Юрия Башмета

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Хабаровске 11 апреля открылся международный музыкальный фестиваль под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Мероприятие продлится до 17 апреля, передает ТАСС.

Уникальное культурное событие началось с «Ностальгии» композитора Энри Лолашвили. Также в ходе гала-концерта исполнялись произведения Йозефа Гайдна, Макса Бруха, Филиппа Гобера и Петра Чайковского, арии Джакомо Пуччини и Луиджи Ардити.

Участниками фестиваля стали эквадорский дирижер Фредди Кадена, музыканты из краевой столицы, в частности Дальневосточного академического симфонического оркестра, солисты Всероссийского юношеского симфонического оркестра, пианисты Дмитрий Маслеев и Екатерина Мечетина, камерный ансамбль «Солисты Москвы», солистка Большого театра, сопрано Ольга Селиверстова, домристка Екатерина Мочалова и другие.

Отмечается, что в дни мероприятий для детей будут организованы мастер-классы ведущих музыкальных педагогов, а также специальный концерт — музыкально-литературное действо на музыку скандинавских композиторов с текстом Бьерна Рервика «Как поросенок болел леопардозом».

Ранее сообщалось, что 8 апреля во Владикавказе открлся фестиваль классической музыки «Музыкальный калейдоскоп». Мероприятие проходит в республиканском филиале Мариинского театра. В рамках фестиваля пройдет серия концертов участием музыкальных коллективов региона и приглашенных солистов.

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Валентина Процкова
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