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В ДНР возбудили дело против Арестовича за призывы к экстремизму

Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Арестовича за призывы к экстремизму
Алексей Арестович

Алексей Арестович. Evgen Kotenkoukrinform / Keystone Press Agency / Global Look Press

Генеральная прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) возбудила уголовное дело в отношении советника руководителя офиса президента Украины Алексея Арестовича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремисткой деятельности с использованием средств массовой информации. По данным генпрокуратуры ДНР, Арестович 5 апреля в прямом эфире телеканала призывал украинцев к совершению особо тяжких преступлений. В частности, убийств по мотивам политической и национальной ненависти.

Ранее Арестович выступал против призывов к насилию над пленными и россиянами. Он пояснил, что подобные действия «крайне сильно» бьют по имиджу армии Украины как европейской страны.

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Ксения Назарова
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