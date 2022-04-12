В ДНР возбудили дело против Арестовича за призывы к экстремизму

Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Арестовича за призывы к экстремизму

Генеральная прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) возбудила уголовное дело в отношении советника руководителя офиса президента Украины Алексея Арестовича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремисткой деятельности с использованием средств массовой информации. По данным генпрокуратуры ДНР, Арестович 5 апреля в прямом эфире телеканала призывал украинцев к совершению особо тяжких преступлений. В частности, убийств по мотивам политической и национальной ненависти.

Ранее Арестович выступал против призывов к насилию над пленными и россиянами. Он пояснил, что подобные действия «крайне сильно» бьют по имиджу армии Украины как европейской страны.