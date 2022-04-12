Финляндия задумалась о вступлении в НАТО из-за спецоперации России

Премьер Марин заявила, что из-за спецоперации РФ Финляндия задумалась о вступлении в НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна задумалась о вступлении в НАТО из-за спецоперации России на Украине. Ее слова в интервью газете Iltalehti передает РИА Новости.

По мнению Марин, отношения с РФ вряд ли «вернутся к тому, что было раньше», так как на данный момент изменилась «вся европейская среда безопасности». Она отметила, что рассматривает решения того, как страна может «максимально эффективно предотвращать насилие, конфликты и войны». «Думаю, что членство в НАТО придаст этому дополнительную глубину, потому что существует более высокий порог для нападения на страну НАТО, чем на страну, которая в нее не входит», — сказала премьер.

Марин подчеркнула важность проведения широкой общественной дискуссии по данному вопросу, достигнув по возможности максимального единства мнений. При этом принятие решения возможно в течение недель, а не месяцев, добавила она.

Ранее о намерении Швеции и Финляндии вступить в НАТО уже этим летом сообщила The Times. Финляндия, как ожидается, намерена подать заявление на вступление в альянс в июне, за ней последует Швеция, сообщил источник издания.