Названы причины взрыва газа в жилых домах

Эксперты назвали причиной взрыва газа в жилых домах неправильную эксплуатацию оборудования

К взрыву газа в жилых домах может привести неправильная эксплуатация газового оборудования и его изношенность. О причинах подобных происшествий эксперты рассказали в беседе с «Известиями».

Подобные инциденты назвали комплексными. Председатель правления Гильдии инженеров газового оборудования Станислав Митюшин отметил, что в случившемся нельзя винить только жильцов или проверяющих. По его словам, собственники во время ремонта не обращают внимание на систему вентиляции, а контролирующие органы не всегда могут попасть в квартиры для проверки.

«К тому же самих аттестованных специалистов не хватает. К сожалению, сейчас нет независимого контроля за качеством одоризации, то есть придания газу специфического запаха. А если нет запаха, человек не поймет, что в квартире произошла утечка», — пояснил эксперт.

Специалисты также объяснили, что к человеческим жертвам приводит не сама утечка газа, а обрушение перекрытий из-за нее. «Газ давит на стены, окна и двери. В момент детонации самое слабое звено разрушается. К сожалению, зачастую первыми не выдерживают стены», — уточнил профессор Московского государственного строительного университета Александр Комаров.

Для предотвращения трагедий некоторые эксперты предложили строить взрывоустойчивые дома, стены в которых могут выдержать давление газа. Решить проблемы также можно, если отказаться от установки газового оборудования в многоэтажных жилых домах.

Ранее эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко посоветовал в случае утечки газа в многоквартирном доме перекрыть его подачу в квартиру, открыть окна и оповестить соседей. Службы также должны минимум раз в год проверять газовую систему в домах.