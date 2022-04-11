Живущим в домах с газом россиянам дали совет

Эксперт по безопасности Бойко посоветовал установить дома приборы для улавливания газа

В случае утечки газа в многоквартирном доме необходимо перекрыть его подачу в квартиру, открыть окна и оповестить соседей. Эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко в разговоре с «Лентой.ру» дал советы россиянам, живущим в домах с газом.

Профилактика утечек газа

«Если рассматривать в комплексе меры, то тут большую роль играет проведение техническое обслуживания газовой системы, то есть газовых труб, горелок и так далее. Тут требуются специалисты», — разъяснил Бойко.

Такие проверки нужно осуществлять минимум раз в год, порекомендовал эксперт по пожарной безопасности. В таком случае можно будет вовремя обнаружить поломку системы и оперативно ее исправить.

Кроме того, эксперт посоветовал установить дома специальное устройство, которое будет контролировать содержание взрывчатых веществ в воздухе и вовремя предупреждать об их превышении. Они подходят как для установки в квартире многоэтажного дома, так и в частном доме. «Есть специальные приборы, которые можно подключать к газовой системе. В случае утечки газа этот прибор улавливает это и выдает сигнал. Сигнал может приходить как на телефон, так и просто в виде звукового оповещения», — рассказал Бойко.

Действия в случае утечки

«Первым делом нужно перекрыть газ. Нужно полностью прекратить использование газовой системы. Обязательно ничего не поджигать, не приводить в действие никакие приборы, которые могут дать искру», — указал эксперт по пожарной безопасности. В каждом доме есть возможность это сделать, добавил он. Следующим шагом при утечке должно стать проветривание помещения. «Нужно максимально проветрить помещение, то есть освободить его от взрывчатых опасных веществ. Для этого необходимо открыть все окна и двери», — пояснил специалист.

Затем нужно вызвать аварийную службу и начать эвакуацию. Также следует оповестить соседей о том, что идет утечка, порекомендовал Бойко.

Взрыв бытового газа в многоэтажке в Подмосковье произошел утром в понедельник, 11 апреля. По последним данным, пострадали семь человек. В МЧС России пояснили, что жильцы пятиэтажки получили переломы и черепно-мозговые травмы.