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Экономика

Рост цен в главной экономике Европы показал максимум за 40 лет

Инфляция в Германии выросла до 7,3 процента, это максимум за 40 лет

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Инфляция в Германии составила 7,3 процента в марте. Это максимально высокий показатель за 40 лет, с момента объединения страны в 1990 году, говорится на сайте Федерального статистического ведомства страны.

В последний раз инфляция была такой осенью 1981 года, тогда цены на нефть взлетели из-за последствий ирано-иракской войны. В феврале потребительские цены в главной экономике Европы выросли на 5,1 процента в годовом выражении, в январе — на 4,9 процента.

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В ведомстве отметили, что цены на газ и нефтепродукты значительно увеличились и оказывают давление на уровень инфляции. Также есть сложности с поставками энергоресурсов из-за перебоев в цепочках поставок, вызванных их подорожанием и пандемией. Цены на энергоносители в Германии в марте взлетели на 39,5 процента в годовом выражении, стоимость продуктов питания повысилась на 6,2 процента.

Ранее стало известно, что инфляция в Чехии по итогам марта оказалась на уровне 12,7 процента, что стало самым высоким показателем за четверть века. Индекс мировых цен на еду взлетел на 12,6 процента в марте, достигнув исторического рекорда.

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Платон Щукин
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