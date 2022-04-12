Минобороны показало кадры произведенного с корабля залпа «Калибров»
Министерство обороны опубликовало кадры произведенного с корабля залпа ракет «Калибр»
Минобороны России показало видеозапись с залпом ракет «Калибр», произведенным с борта малого ракетного катера. Ролик есть в распоряжении «Ленты.ру».
На кадрах опубликованного видеоролика видно, как ракеты вылетают в ясное ночное небо.
В ведомстве уточнили, что с помощью залпа был нанесен удар по объектам военной инфраструктуры вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ с помощью дрона.