Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны показало кадры произведенного с корабля залпа «Калибров»

Министерство обороны опубликовало кадры произведенного с корабля залпа ракет «Калибр»

Минобороны России показало видеозапись с залпом ракет «Калибр», произведенным с борта малого ракетного катера. Ролик есть в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах опубликованного видеоролика видно, как ракеты вылетают в ясное ночное небо.

В ведомстве уточнили, что с помощью залпа был нанесен удар по объектам военной инфраструктуры вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ с помощью дрона.

Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
В Минобороны сообщили о срыве попытки украинских военных вырваться из Мариуполя
В столичное метро доставили скафандр и макет ракеты ко Дню космонавтики
Врач назвал пять ранних признаков рака легких
Россиянин жестоко избил десятилетнего школьника посреди улицы и попал на видео
В ВФЛА объяснили отказ от обращения в суд из-за отстранения россиян
Минобороны показало кадры произведенного с корабля залпа «Калибров»
Депутат Рады сообщил об участии бывшего вице-премьера Грузии в боях на Украине
Ле Пен сменила лозунг избирательной кампании перед вторым туром
Владельцы салона красоты решили сделать ремонт и нашли жуткую потайную комнату
Малышева рассказала о неочевидных опасных причинах боли в пояснице
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.