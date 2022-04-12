Минобороны показало кадры произведенного с корабля залпа «Калибров»

Министерство обороны опубликовало кадры произведенного с корабля залпа ракет «Калибр»

Минобороны России показало видеозапись с залпом ракет «Калибр», произведенным с борта малого ракетного катера. Ролик есть в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах опубликованного видеоролика видно, как ракеты вылетают в ясное ночное небо.

В ведомстве уточнили, что с помощью залпа был нанесен удар по объектам военной инфраструктуры вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ с помощью дрона.

