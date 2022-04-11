Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ

Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения бронетранспортера ВСУ беспилотником

Министерство обороны опубликовало кадры, на которых запечатлен момент уничтожения бронетранспортера Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударом беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Огневая позиция украинской техники находилась в плотной промышленной застройке, где была обнаружена и затем уничтожена ударом БПЛА.

Ранее в Минобороны показали кадры, на которых с помощью БПЛА был уничтожен склад боеприпасов.