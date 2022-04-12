Стали известны подробности предстоящей свадьбы Лопес и Аффлека

HollywoodLife: свадьба Лопес и Аффлека пройдет летом или осенью в Лос-Анджелесе

Стало известно, как пройдет свадьба 49-летнего актера Бена Аффлека и 52-летней певицы Дженнифер Лопес. Об этом сообщает HollywoodLife.

По информации источника, свадьба пары, которую называют Беннифер, состоится в конце лета или в начале осени в Лос-Анджелесе. Лопес и Аффлек планируют устроить грандиозное торжество, на которое хотят позвать большое количество гостей. На свадебной вечеринке также будут дети звезд, близнецы Эмма и Максимилиан, а также три ребенка Аффлека — Вайолет, Серафина и Сэмюэл.

На мероприятие возлюбленные позовут и бывшую жену Аффлека, актрису Дженнифер Гарнер. По словам источника, в последнее время экс-супруга артиста сблизилась с Джей Ло, однако пока неизвестно, примет ли Гарнер приглашение. Инсайдер подчеркнул, что хорошие взаимоотношения певицы и актрисы важны для детей Бена.

Ранее Дженнифер Лопес объявила о помолвке со своим возлюбленным, Беном Аффлеком. Пара рассталась почти 20 лет назад, однако в прошлом году чувства певицы и актера вспыхнули вновь. Стоимость подаренного актером кольца с зеленым бриллиантом составила сотни миллионов рублей.