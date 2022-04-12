Соответствие Лукашенко требованиям для полета в космос оценили

Космонавт-испытатель Жуков заявил, что возраст Лукашенко позволил бы слетать в космос

Полет в космос не станет проблемой для человека в возрасте президента Белоруссии Александра Лукашенко, если здоровье соответствует требованиям и есть время на подготовку, считает космонавт-испытатель, президент Московского космического клуба Сергей Жуков. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Насколько мне известно, в России ограничений по возрасту по приказам Минздрава и Минобороны по отбору космонавтов никаких не указано. Есть ограничения только по медицинским показаниям», — поделился своим мнением Сергей Жуков.

Примеры такие есть. Джон Гленн — первый американец, который обогнул полностью Землю, совершил полет в 77 лет, будучи уже сенатором. Я бы сказал, это уже весьма зрелый возраст Сергей Жуков космонавт-испытатель

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал о своем желании полететь в космос. Ему в 2022 году исполнится 68 лет.

«Медицина должна показать, выдерживает ли человек перегрузки — это раз. Второе — необходимо уметь обращаться со скафандром и со средствами жизнеобеспечения. Это предполагает наличие у кандидата времени, хотя бы месяца два-три, чтобы он смог подготовиться. Таким образом, нужно здоровье и время», — подытожил космонавт-испытатель Сергей Жуков.

Российский космонавт Павел Виноградов находится на втором месте в списке самых пожилых космонавтов и астронавтов мира. Он совершил свой полет в возрасте 59 лет. Однако в отличие от американского коллеги, российский космонавт провел работу в открытом космосе.

