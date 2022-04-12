Лукашенко рассказал о желании стать космонавтом

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что хотел бы полететь в космос

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании стать космонавтом. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, его слова приводит ТАСС.

По словам Лукашенко, он сам хотел бы полететь в космос, но у него «есть лично кого отправить». «Поэтому я подумаю над этим вопросом», — сказал президент, отвечая на вопрос журналистов.

На этой же пресс-конференции президент Путин заявлял, что первый полет гражданина Белоруссии в космос может быть организован уже в 2023 году.

Ранее Лукашенко назвал Белоруссию космической державой. По его словам, в советские годы белорусы внесли ощутимый вклад в развитие космонавтики, а благодаря России республика стала членом клуба космических держав.