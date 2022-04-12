Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Путин допустил полет белорусского космонавта в 2023 году

Президент России Путин допустил возможность полета белорусского космонавта в 2023 году

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Амурской области допустил, что полет белорусского космонавта может состояться в следующем году. Об этом сообщает БелТА.

«Такой полет уже может состояться в следующем году», — сообщил он по итогам переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

Материалы по теме:
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс: главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс:главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
28 декабря 2021
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января 2022

Ранее Путин сообщил, что с 2035 года с космодрома Восточный будут запускать сверхтяжелые ракеты.

В марте руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Струговец сообщил, что для миссии на Марс потребуется новая посадочная платформа.

В январе председатель Президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Владимир Гусаков сообщил, что НАН планирует встречу с представителями госкорпорации «Роскосмос».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о тупике в переговорах с Украиной
Путин назвал фактор завершения спецоперации на Украине
Российская теннисистка рассказала о совете тренера пить допинг с шампанским
Египет начал искать альтернативы зерну из России
Константин Райкин отреагировал на информацию о своем увольнении
Сергей Лукьяненко отложил выпуск последней книги цикла «Дозоры»
Женщина визуально помолодела с возрастом и раскрыла секреты своей красоты
Путин назвал носящих символы СС украинцев подонками
Рогозин раскрыл сроки появления метановой ракеты «Амур-СПГ»
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес передумали покупать новый дом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.