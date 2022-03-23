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В «Роскосмосе» раскрыли детали подготовки миссии на Марс

В «Роскосмосе» рассказали, что для миссии на Марс потребуется новая посадочная платформа

Фото: ESA / Global Look Press

России для реализации научной миссии на Марс потребуется новая посадочная платформа. Детали проекта РИА Новости раскрыл руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец.

По его словам, новая платформа потребуется из-за того, что к следующему полету большая часть агрегатов и приборов платформы «Казачок», построенной для совместной российско-европейской миссии ExoMars-2022, выработают свой ресурс наземного хранения. Струговец также рассказал, что на данный момент «Казачок» находится в Европе и вернуть его на российскую территорию не представляется возможным из-за отсутствия авиасообщения.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в российской миссии на Марс, которая пройдет вместо отмененной Европейским космическим агентством ExoMars-2022, не будет марсохода. «Нужен ли там некий марсоход? Я думаю, что он и не нужен, потому что сам посадочный модуль является научно-исследовательской станцией самостоятельной. И его будет достаточно для реализации этой миссии», — рассказал Рогозин.

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Марина Совина
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