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Рогозин рассказал об изменениях российской миссии на Марс

Гендиректор «Роскосмоса» Рогозин заявил, что российская миссия на Марс будет без марсохода
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин. Фото: Kirill Kudryavtsev / Reuters

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в российской миссии на Марс, которая пройдет вместо отмененной Европейским космическим агентством ExoMars-2022, не будет марсохода. О таких изменениях сообщает РИА Новости.

«Нужен ли там некий марсоход? Я думаю, что он и не нужен, потому что сам посадочный модуль является научно-исследовательской станцией самостоятельной. И его будет достаточно для реализации этой миссии», — рассказал Рогозин.

По его словам, повторить посадочный модуль «Казачок», созданный Россией под миссию ExoMars-2022, по его словам, не представляет труда.

Также Рогозин сообщил, что Европейскому космическому агентству (ЕКА) потребуется минимум шесть лет, чтобы воссоздать посадочный модуль для «ЭкзоМарса», созданный в НПО Лавочкина.

«Воссоздать такой посадочный модуль, как создали в НПО Лавочкина, это шесть лет — это по самым оптимистичным прогнозам ЕКА», — заявил он.

Ранее ЕКА отказалось от сотрудничества с «Роскосмосом» по совместной марсианской миссии ExoMars.

Запуск второго этапа марсианской миссии ЕКА и «Роскосмоса» намечался на сентябрь 2022 года. Россия для ExoMars-2022 предоставляла ракету-носитель «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin.

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Марина Совина
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