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Россия и Белоруссия обсудят проект полета белоруса в космос

«Роскосмос» и НАН Белоруссии обсудят полет в космос белорусского космонавта

Фото: Роскосмос / РИА Новости

Представители госкорпорации «Роскосмос» и Национальной академии наук (НАН) Белоруссии планируют провести встречу в конце января — начале февраля в Москве. Стороны обсудят реализацию проекта по полету гражданина Белоруссии в космос. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Президиума НАН Владимира Гусакова.

«Совместный проект по подготовке к космическому полету белорусского гражданина был поддержан главами государств Беларуси и России на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, состоявшемся в ноябре прошлого года. В рамках продвижения проекта в конце января — начале февраля текущего года в Москве планируется проведение рабочей встречи представителей НАН Беларуси и госкорпорации "Роскосмос"» — сообщил Гусаков.

Глава НАН отметил, что на переговорах планируют согласовать организационные и юридические аспекты проекта. Также стороны могут приступить к формированию научной программы космического полета белорусского космонавта.

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Даниил Иринин
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