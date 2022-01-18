Раскрыта опасность долгого пребывания в космосе

Ученые Университета Оттавы в Канаде раскрыли механизмы, способствующие развитию анемии у астронавтов на орбите. Свои выводы исследователи представили в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine.

Известно, что долговременное пребывание в условиях микрогравитации оказывает опасные эффекты на здоровье людей. Специалисты проанализировали показатели здоровья 14 астронавтов, которые провели шесть месяцев на борту Международной космической станции. Оказалось, что долговременное нахождение в космосе связано с увеличением уровня продуктов разрушения красных кровяных клеток (гемолиза) и выбросом гемоглобина из эритроцитов в плазму крови. Кроме того, было отмечено повышение концентрации окиси углерода в воздухе альвеол.

Через год после завершения космической миссии у астронавтов все еще сохранялись эффекты воздействия невесомости на эритроциты, включая повышенный уровень гемолиза, ретикулоцитоз (увеличение уровня незрелых эритроцитов) и высокий уровень гемоглобина в плазме. Результаты свидетельствуют о том, что анемия, наблюдающаяся у астронавтом, связана с гемолизом, который, в свою очередь, является основным эффектом от микрогравитации.