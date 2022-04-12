Лукашенко назвал Белоруссию космической державой

Лукашенко заявил, что Белоруссия является космической державой благодаря России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал республику космической державой. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Трансляция доступна на YouTube.

По словам Лукашенко, в советские годы белорусы внесли ощутимый вклад в развитие космонавтики. «А в наше время мы с помощью братской России сумели не только возродить прежние компетенции, но и наработать много новых», — сказал он.

Благодаря России, заявил глава государства, Белоруссия является членом клуба космических держав.

«Фактически мы создали новую отрасль экономики — космическую. И мы горды этими успехами. Главное — видим перспективы дальнейшего движения», — добавил Лукашенко.

12 апреля Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. На космодроме Восточный вместе с Путиным он ознакомился с ходом строительства стартового космического комплекса. Пресс-конференцию главы государств решили провести на фоне ракеты-носителя «Союз-2.1б».