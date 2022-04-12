Казанские школьницы получили золото на Европейской математической олимпиаде для девочек

Казанские школьницы Галия Шарафетдинова и Ралина Юсупова получили золотые медали на Европейской математической олимпиаде для девочек. Ученицы лицея №131 набрали 160 баллов из 168 возможных, пишет «Татар-информ».

Состязание проходило в онлайн-формате с 6-го по 12 апреля.

Европейская математическая олимпиада для девочек проводится в европейских странах с 2012 года, для участия в ней школьницам необходимо пройти многоступенчатый отбор. К конкурсу допускаются исключительно призеры Всероссийской школьной олимпиады.

Ранее сообщалось, что власти Дагестана решили сделать ежегодным конкурс молодых ученых. Состязание проводится для поощрения молодых ученых за достижения в научно-исследовательской деятельности и стимулирования их к творческой активности.

