Юань поставил исторический рекорд на Мосбирже

Объем сделок с юанем на Мосбирже 11 апреля приблизился к рекордным 25,2 млрд рублей

Объем сделок с юанем на Московской бирже поставил рекорд: 11 апреля оборот приблизился к 25,2 миллиарда рублей, свидетельствуют данные площадки.

Рост объемов сделок начался в конце февраля 2022 года. По итогам торгов на Мосбирже 28 февраля оборот превышал 1,2 миллиарда. При этом курс юаня рос, максимальная стоимость китайской валюты фиксировалась 9 марта — 23,01 рубля. К моменту написания новости курс достиг 12,49 рубля, незначительно падая к российской валюте.

РБК, обратившее внимание на рекорд юаня, отмечает, что на рост объема торгов могло повлиять решение российского Центрального банка о введении 30-процентной комиссии при покупке долларов, евро и фунтов стерлингов на бирже. Затем была введена комиссия за приобретение валюты на бирже, но на операции с юанем никаких ограничений не вводилось.

В последние недели некоторые китайские импортеры перешли на оплату импорта российского угля и нефти в юанях, сообщало Bloomberg. Несколько китайских фирм использовали местную валюту для покупки российского угля в марте, чтобы получить его уже в апреле.