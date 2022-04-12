Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Служба НАТО начала отслеживать российские корабли в Черном море

Секретная служба НАТО в Одессе приступила к наблюдению за российскими кораблями

Фото: Reuters

Секретная мониторинговая служба НАТО начала работать в Одессе и отслеживать корабли ВМФ РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых ведомствах и его информатора в украинских войсках.

Согласно данным собеседника агентства, мониторинговая группа НАТО действует в одном из пригородов Одессы. Работники службы оснащены оборудованием, позволяющим определить точные координаты любого судна в акватории Черного моря в радиусе 200 километров.

«Главными специалистами являются сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group», — рассказал источник РИА Новости.

Также собеседник отметил, что задачами группы являются недопущение высадки российского десанта в Одесской области и выдача местонахождения кораблей России для наведения украинских противокорабельных ракет «Нептун».

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев готовит в Одессе провокации с участием переодетых в российскую форму солдат Вооруженных сил Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о возобновлении лунной программы России
Терапевт назвал сосудистые звездочки первыми сигналами десяти болезней
Журналисты назвали замену белому свадебному платью
Депутат Госдумы предложил конфисковать и национализировать YouTube
Корова родила теленка с двумя головами и шестью ногами
Французский гигант нашел способ ускорить процесс отказа от российского газа
Россиянам облегчили процесс въезда в Египет
Лукашенко заявил о высочайшей степени доверия со стороны России
В Москве недосчитались элитного жилья
Стало известно о возможном появлении новых спин-оффов сериала «Во все тяжкие»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.