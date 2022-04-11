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Россия заявила о подготовке провокации в Одессе с переодетыми солдатами ВСУ

Полянский заявил о подготовке в Одессе провокации с участием переодетых солдат ВСУ
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Seth Wenig / AP

Киев готовит в Одессе провокации с участием переодетых в российскую форму солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). О готовящихся украинских информационных акциях против России заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.

«Не могу не сказать о сообщениях от одесситов о том, что в городе в большом количестве замечены бойцы ВСУ, переодетые в российскую военную форму. Похоже, что в этом городе также готовится масштабная и кровавая провокация, точнее операция под чужим флагом. Коллеги, не говорите потом, что мы вас об этом не предупреждали», — предупредил дипломат о подготовке новых провокаций.

Полянский отметил, что предыдущая провокация украинских властей в Краматорске не удалась. «Но украинские пропагандисты явно пытаются учесть свои ошибки и сработать чище. Они очень стараются. Только за последние дни мы передали в ООН информацию о следующих готовящихся провокациях», — заявил он.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев предупредил о подготовке новых провокаций против Вооруженных сил России. По его словам, в подвал одного из жилых домов в населенном пункте Нижняя Сыроватка под Сумами стаскивают тела, которые «будут представлены как якобы очередные жертвы российской армии».

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Дмитрий Сотак
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