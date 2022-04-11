Минобороны заявило о готовящейся против ВС России провокации под Сумами

Минобороны заявило, что российские ВС покинули Нижнюю Сыроватку 20 марта

Российские военные покинули населенный пункт Нижняя Сыроватка под Сумами еще 20 марта, три недели назад. Об этом ТАСС заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Он предупредил, что в настоящее время там готовится провокация против Вооруженных сил России. По его словам, в подвал одного из жилых домов стаскивают тела, которые «будут представлены как якобы очередные жертвы российской армии».

«По замыслу "британских режиссеров", подразделения российских войск при отходе якобы массово убивали мирных жителей и глумились над ними», — сообщил Мизинцев и добавил, что очередной фейк будет тиражироваться западными СМИ уже в ближайшее время, а его цель — нагнетание русофобии на фоне экономического кризиса в Европе.

Собеседник агентства подчеркнул, что указанные события, если бы они реально произошли, за достаточно длительный период не могли не стать достоянием общественности.

11 апреля глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина продолжит устраивать провокации в отношении России, и Москва обязательно будет отвечать на них фактами.