Лавров пообещал отвечать фактами на украинские провокации

Глава МИД России Сергей Лавров пообещал отвечать фактами на провокации со стороны Украины

Украина продолжит устраивать провокации в отношении России, Москва обязательно будет отвечать на них фактами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Будут провокации еще. Самый главный наш аргумент — то, что происходит на земле», — заключил он, пообещав ответ на акции с украинской стороны.

Ранее российский министр иностранных дел сообщил, что Москва готова вести переговоры с Киевом, несмотря на то, что на переговорах он «изворачивается на 180 градусов». Лавров отметил, что «Россия достаточно терпелива и настойчива, чтобы вести диалог дальше».

Также глава МИД прокомментировал заявление главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля о необходимости «выиграть войну на поле боя». По его мнению, слова Борреля являются «чем-то из ряда вон выходящим или он просто ляпнул».