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Лавров выступил за переговоры с Украиной

Глава МИД России Лавров заявил о готовности Москвы вести переговоры с Киевом

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Москва готова вести переговоры с Киевом несмотря на то, что на переговорах он «изворачивается на 180 градусов». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, цитату приводит РИА Новости.

«Президент [РФ Владимир Путин] у нас подчеркивал неоднократно, что мы предпочитаем переговоры», — подчеркнул министр, выступив за то, чтобы обратиться к мирному урегулированию. По его мнению, несмотря на «изворотливость» Украины, Россия достаточно терпелива и настойчива, чтобы вести диалог дальше.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее также говорил, что все еще рассчитывает на продолжение переговоров с Москвой. «Сегодня у Украины нет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров», — сказал он, высказавшись о возможности дальнейшего диалога с Москвой.

Виктория Кондратьева
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