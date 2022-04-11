Лавров ответил на слова Борреля о намерении ЕС «выиграть войну на поле боя»

Глава МИД России Лавров заявил, что Боррель «ляпнул» о необходимости войны на Украине

Заявление главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля о необходимости «выиграть войну на поле боя» является чем-то из ряда вон выходящим, или он просто «ляпнул», заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

«Когда произносит глава дипломатии страны или организации, как в данном случае Жозеп Боррель представляет дипломатию Евросоюза, о том, что конкретный конфликт может быть решен исключительно военным путем. Ну, значит, либо что-то накопилось личное, либо он оговорился, либо ляпнул чего-то, что ему никто не поручал, но это из ряда вон выходящее заявление», — сказал он, ответив на слова главы евродипломатии.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал заявление Борреля безобразным и безответственным. По словам сенатора, таких заявлений можно было ждать, скорее, от генералов или политиков, представляющих НАТО.

11 апреля Боррель подтвердил, что Евросоюз желает военного разрешения украинского конфликта. Впервые он заявил об этом после того, как посетил Киев в начале апреля.