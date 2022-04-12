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Раскрыты подробности о внедрении новых купюр в России

Глава Гознака заявил, что внедрение новых купюр не создаст проблемы для банков и бизнеса

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Глава Гознака Аркадий Трачук заявил, что внедрение модернизированных бумажных рублей должно пройти без трудностей для банков и бизнеса, сообщает РИА Новости.

Трачук раскрыл подробности о внедрении новых купюр в России. Этот процесс не создаст проблемы для банков и бизнеса благодаря преемственности между старыми и новыми банкнотами.

«Это не должно вызвать никаких затруднений. Такой процесс отработан еще на банкнотах 200 и 2000 рублей. В этом смысле будет преемственность между этими банкнотами и той банкнотой, которая создается. Поэтому никаких принципиальных трудностей это вызвать не должно», — подчеркнул глава Гознака.

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По словам Трачука, процедура внедрения новых купюр начинается с объявления Центробанка России о том, что банкноты выходят в обращение. После этого их передадут для тестирования всем россиянам, которые настраивают банкоматы, вендинговые машины и прочее оборудование для денежного обращения. В течение нескольких месяцев технику будут адаптировать, после этого купюры окончательно поступят в обращение.

Ранее Трачук раскрыл подробности о новой купюре в 100 рублей. Он допустил изменение срока выхода банкноты и добавил, что рисунки на ней будут сконцентрированы вокруг объектов, находящихся в Центральном федеральном округе.

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Марина Совина
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