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Минобороны заявило о поражении 38 военных объектов на Украине

Минобороны России сообщило о поражении 38 военных украинских объектов

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Вооруженными силами России были поражены 38 военных объектов на Украине. Об этом во вторник, 12 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

Отмечается, что удары по объектам наносились оперативно-тактической авиацией Воздушно-космических сил России.

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«Среди них: склад боеприпасов Тошковка в Луганской области, а также 8 районов сосредоточения украинской боевой техники в населенных пунктах Глазуновка, Пятигорское и Пришиб Харьковской области», — уточнил представитель оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что российские военные высокоточным оружием за ночь уничтожили два украинских склада боеприпасов, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Первый находился на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а второй — в районе населенного пункта Гавриловка Киевской области.

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Никита Абрамов
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