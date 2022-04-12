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Минобороны сообщило об уничтожении высокоточным оружием двух складов ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении высокоточными ракетами двух складов с боеприпасами ВСУ

Кадр: Минобороны РФ

Российские военные высокоточным оружием за ночь уничтожили два украинских склада боеприпасов, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 12 апреля, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель военного ведомства уточнил, что удары по объектам наносились высокоточными ракетами воздушного и морского базирования. Один из уничтоженных складов с защищенным ангаром, где находилась украинская авиационная техника, находился на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а второй — в районе населенного пункта Гавриловка Киевской области.

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Конашенков также сообщил, что оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 32 военных объекта Украины, среди которых ЗРК «Бук-М1», ЗРК С-300, а также один командный пункт и 18 районов сосредоточения боевой техники ВСУ.

Кроме того, по словам официального представителя Минобороны России, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в воздухе недалеко от Бердянска и Мелитополя два украинских беспилотника.

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Евгения Куликова
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