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Минобороны сообщило о ликвидации двух украинских беспилотников

Минобороны доложило об уничтожении двух беспилотников ВСУ с помощью ПВО

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в воздухе два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, беспилотники были уничтожены в районах населенных пунктов Бердянск и Мелитополь.

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В Минобороны сообщили, что за все время проведения специальной операции по защите республик Донбасса российские войска ликвидировали 443 украинских беспилотных летательных аппарата, а также 99 вертолетов и 130 самолетов.

Во вторник, 12 апреля, Минобороны доложило о ликвидации украинского беспилотника «Байрактар» у побережья Крыма с помощью фрегата Черноморского флота. По данным ведомства, фрегат произвел пуск двух боевых снарядов с корабельного зенитного ракетного комплекса «Штиль».

Накануне министерство обороны доложило, что Вооруженные силы России уничтожили базовый лагерь «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация), который базировался в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области.

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Анастасия Шейкина
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