Минобороны сообщило об уничтожении лагеря «Правого сектора»

Минобороны России заявило об уничтожении базового лагеря «Правого сектора»

Вооруженные силы России уничтожили базовый лагерь «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация). Об этом в понедельник, 11 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что лагерь базировался в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области. «Уничтожен базовый лагерь нацистов террористической организации "Правый сектор"», — сказал Конашенков.

11 апреля российским Вооруженным силам около города Изюм удалось ликвидировать заместителя командира «Правого сектора» Тараса Бобанича, который являлся одним из идеологов теории «превосходства украинской расы».

Ранее начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что на данный момент в населенном пункте Нижняя Сыроватка под Сумами готовится провокация против Вооруженных сил России. Он уточнил, что это будет происходить при помощи тел, якобы являющихся жертвами Российской армии.