Российский спецназ ликвидировал заместителя командира «Правого сектора»

Минобороны заявило о ликвидации одного из лидеров «Правого сектора» Тараса Бобанича

Российским вооруженным силам около города Изюм удалось ликвидировать заместителя командира «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация) Тараса Бобанича. Об этом журналистам 11 апреля сообщило Минобороны России.

«Российской группой специального назначения в ходе разведывательно-поисковых действий в пяти километрах южнее города Изюм ликвидирован один из одиозных руководителей так называемого "добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве рассказали, что Бобанич с 2014 года принимал участие в карательной операции киевского режима на Донбассе, лично отдавал приказы об обстреле Донецка и Луганска. С 2019 года он занимал должность замкомандира «Правого сектора» по вопросам деятельности резервных подразделений.

Отмечается, что Бобанич является одним из идеологов теории «превосходства украинской расы». Он лично занимался нападениями и убийствами русскоговорящих людей на территории Украины.

Ранее Минобороны опубликовало кадры, на которых запечатлен момент уничтожения бронетранспортера Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударом беспилотного летательного аппарата.