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Попавший под санкции гендиректор Ozon ушел с поста

Гендиректор Ozon Александр Шульгин ушел с поста и из совета директоров из-за санкций
Александр Шульгин

Александр Шульгин. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Александр Шульгин, который попал под санкции Евросоюза и Австралии, ушел с поста генерального директора Ozon, а также вышел из состава совета директоров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление компании.

«Ozon Holdings PLC объявляет о том, что 11 апреля 2022 года Александр Шульгин покинул должность генерального директора группы Ozon и вышел из состава совета директоров компании после того, как Европейский союз и Австралия ввели в отношении него персональные санкции», — приводит ТАСС сообщение холдинга.

Уточняется, что в совете директоров Шульгина заменит финансовый директор компании Игорь Герасимов. А руководить компанией теперь будет коллегиальный орган управления, в него войдут несколько топ-менеджеров.

Ранее в апреле Австралия ввела санкции против десятков российских бизнесменов. Под новые ограничения попали 67 человек. До этого о введении масштабных санкций объявили США, Евросоюз и Великобритания. Под ограничения попали десятки бизнесменов и чиновников, а также отдельные российские банки. Кроме того, Лондон объявил о намерении полностью отказаться от импорта российского угля к концу года.

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Платон Щукин
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