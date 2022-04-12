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Песков рассказал о планах Путина на Пасху

Песков заявил, что Путин планирует посетить пасхальное богослужение 24 апреля

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о планах президента России Владимира Путина на Пасху. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков сказал, что обычно глава государства посещает пасхальное богослужение и в этом году 24 апреля планирует сделать так же. При этом он отметил, что в прошлом году были определенные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. «В этом году, надеемся, что этих ограничений не будет», — добавил Песков.

В 2021 году Путин посетил пасхальную службу в московском храме Христа Спасителя, где он традиционно отмечает данный праздник. В 2019 году он присутствовал на праздничной службе с тогдашним премьер-министром Дмитрием Медведевым и его женой Светланой. В 2020 году российский лидер не посещал православное мероприятие.

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Марина Совина
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