Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальную службу в московский храм Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства традиционно встречает христианский праздник в этом храме, в 2019 году он посетил праздничную службу с тогдашним премьер-министром Дмитрием Медведевым и его женой Светланой. В 2020 году российский лидер не посещал православное мероприятие.

Вечером 1 мая в храм Христа Спасителя доставили Благодатный огонь из Иерусалима, пасхальное богослужение совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он также проведет крестный ход, заутреню и божественную литургию.

Предстоятель Русской православной церкви обратился к верующим перед началом службы. Он пожелал россиянам здоровья физического и духовного и добавил, что пандемия коронавируса «в значительной мере парализовала жизнь людей и это сказалось в том числе и в религиозной жизни», но теперь она отступает, и в церкви вновь приходят прихожане.

Ранее Благодатный огонь, главный пасхальный символ, прибыл в Москву из Израиля. Его доставили спецбортом, и частицу святыни раздал в аэропорту глава российской делегации в Иерусалим, председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин служителям столичных храмов и представителям регионов.