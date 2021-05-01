Спецборт с Благодатным огнем вылетел в Москву

Представители российского фонда Андрея Первозванного доставят благодатный огонь в Москву после восьми часов вечера, спецборт со святыней уже вылетел из израильского аэропорта Бен-Гурион. Об этом сообщает РИА Новости.

Благодатный огонь сошел в иерусалимском храме Гроба Господня накануне православной Пасхи. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал огонь представителям Греческой церкви и всем остальным конфессиям, владеющим храмом Гроба Господня. В церкви святыню получил российский посол в Израиле Анатолий Викторов.

«При содействии Русской духовной миссии в Иерусалиме мы получили частицу Благодатного огня. Я очень горжусь, что мне как послу удалось выполнить почетную миссию: доставить частицу огня руководству фонда Андрея Первозванного», — сказал Викторов.

Из-за противовирусных ограничений традиционную встречу в аэропорту отменили. Святыню доставят в 20 российских городов. Москвичи смогут забрать благодатный огонь первого мая с 20:30, он будет размещен в 15 храмах столицы.

Благодатный огонь — огонь, выносимый из Гроба Господня на богослужении, совершаемом ежегодно в Великую субботу накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Он символизирует воскресшего Иисуса Христа.