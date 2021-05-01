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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

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Церемония схождения благодатного огня, прошедшая в храме Гроба Господня в Иерусалиме, попала на видео. Запись в субботу, 1 мая, публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

В ролике видно, как большое количество прихожан стоят в храме с зажженными свечами, слышен также колокольный звон. Уточняется, что в этот раз мероприятие проводится с ограниченным числом паломников, так как введены ограничения из-за COVID-19. В храме находится около 2,5 тысячи человек.

По данным РИА Новости, патриарх Иерусалимский Феофил III раздал огонь представителям Греческой церкви и всем остальным конфессиям, владеющим храмом Гроба Господня. 11 стран, в числе которых Россия, Болгария, Белоруссия, Молдавия, Украина, Польша и Казахстан, прислали самолеты в Израиль и собираются забрать часть святыни.

Уже известно, что представители российского фонда Андрея Первозванного ожидают лампаду с огнем в аэропорту, чтобы затем доставить ее к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя.

Благодатный огонь является святым символом, это свет Воскресения Христова, о котором говорил апостол Петр. Он ежегодно перед Пасхой загорается в кувуклии — часовне над Гробом Господним.

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