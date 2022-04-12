Блогерша в семь раз превысила норму филлера и осталась с «сосисками» вместо губ

The Sun: губы TikTok-блогерши превратились в «сосиски» после неудачного введения филлера

Блогерша показала последствия неудачного увеличения губ и прославилась в сети. Соответствующим TikTok-роликом заинтересовались журналисты The Sun.

Пользовательница с никнеймом xxchelsaxx рассказала, что проходит данную процедуру у косметолога на протяжении трех-четырех лет. В последнем видео девушка показала результат многократного увеличения, которое, по ее мнению, превратило ее губы в «сосиски». Ролик стал вирусным и набрал более 58,5 тысячи просмотров.

Героиня материала уточнила, что за все время ей ввели около семи миллилитров филлера, что в семь раз превышает норму. Препарат неравномерно распределился под кожей и образовал глубокую складку по центру, от чего губы блогерши перестали смыкаться.

По данным издания, смещение филлера в ту или иную сторону рта свидетельствует о его переизбытке. Также уточняется, что перед введением препарата клиент должен сообщить специалисту, когда была проведена предыдущая процедура. Кроме того, автор рекомендует делать фотографии до и после каждой манипуляции, чтобы иметь возможность сравнивать и объективно оценивать результат.

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