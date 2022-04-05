Помаду зеленого цвета назвали модной альтернативой классической красной

Эксперты бьюти-индустрии назвали зеленую помаду модной альтернативой классической красной

Эксперты бьюти-индустрии назвали помаду зеленого цвета модной альтернативой классической красной. Данным трендом заинтересовались редакторы The List.

Тенденция обрела популярность недавно, поэтому немногие люди решаются на подобный эксперимент с внешним видом. Издание отмечает, что впервые макияж с зеленой помадой опробовала певица Рианна на церемонии вручения iHeart Radio Music Awards в 2014 году. Спустя несколько лет артистка, которую считают законодателем данной моды, добавила упомянутый оттенок в коллекцию собственного бренда Fenty Beauty.

Визажист из Великобритании Пэт Макграт (Pat McGrath) рекомендует смешивать зеленую помаду с красной или розовой, что поможет смягчить необычный цвет. Мейкап-мастер также советует делать мазок зеленым цветом поверх алого четко по центру губ, а затем растушевать линию, получив таким образом эффект омбре.

Эксперт по макияжу София Портер (Sophia Porter), в свою очередь, подчеркнула, что важно правильно подобрать помаду под тон кожи. По словам визажиста, изумрудный цвет подходит для холодного цветотипа внешности, а палитра «армейских» оттенков — для теплого.

Ранее в марте стал известен список самых популярных причесок при поиске в Google. Изучив запросы пользователей, аналитики выяснили, что актуальными являются стрижка с челкой-занавеской, как у Билли Айлиш и Дженнифер Лопес, а также челка в виде бутылочного горлышка, которую предпочитают Алекса Чанг и Марго Робби.