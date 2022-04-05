Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Помаду зеленого цвета назвали модной альтернативой классической красной

Эксперты бьюти-индустрии назвали зеленую помаду модной альтернативой классической красной

Фото: John Lamparski / Getty Images

Эксперты бьюти-индустрии назвали помаду зеленого цвета модной альтернативой классической красной. Данным трендом заинтересовались редакторы The List.

Тенденция обрела популярность недавно, поэтому немногие люди решаются на подобный эксперимент с внешним видом. Издание отмечает, что впервые макияж с зеленой помадой опробовала певица Рианна на церемонии вручения iHeart Radio Music Awards в 2014 году. Спустя несколько лет артистка, которую считают законодателем данной моды, добавила упомянутый оттенок в коллекцию собственного бренда Fenty Beauty.

Визажист из Великобритании Пэт Макграт (Pat McGrath) рекомендует смешивать зеленую помаду с красной или розовой, что поможет смягчить необычный цвет. Мейкап-мастер также советует делать мазок зеленым цветом поверх алого четко по центру губ, а затем растушевать линию, получив таким образом эффект омбре.

Материалы по теме:
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя» Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
1 февраля
«Бить за такое — уже не норма» Как живут в России мужчины, которые носят женскую одежду и макияж
«Бить за такое — уже не норма»Как живут в России мужчины, которые носят женскую одежду и макияж
26 декабря

Эксперт по макияжу София Портер (Sophia Porter), в свою очередь, подчеркнула, что важно правильно подобрать помаду под тон кожи. По словам визажиста, изумрудный цвет подходит для холодного цветотипа внешности, а палитра «армейских» оттенков — для теплого.

Ранее в марте стал известен список самых популярных причесок при поиске в Google. Изучив запросы пользователей, аналитики выяснили, что актуальными являются стрижка с челкой-занавеской, как у Билли Айлиш и Дженнифер Лопес, а также челка в виде бутылочного горлышка, которую предпочитают Алекса Чанг и Марго Робби.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
Байден объявит о планах США, Англии и Австралии создать гиперзвуковое оружие
Риелтор назвал главное условие для снижения цен на квартиры в Москве
Аэропорт Белграда эвакуировали из-за сообщений о заложенной бомбе
Франция отменила все ограничения на въезд для россиян
Румыния вышлет российских дипломатов
Названа самая богатая женщина в мире
Помаду зеленого цвета назвали модной альтернативой классической красной
Воздух в Москве стал в разы чище
СК расследует обстоятельства подрыва цистерн с химикатами в Рубежном
ЕС объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.