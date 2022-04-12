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Путин назвал носящих символы СС украинцев подонками

Президент Путин назвал подонками украинцев, носящих символику дивизии СС «Галичина»

Фото: Evgeny Biyatov / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал подонками украинцев, носящих на одежде нашивки и другую символику дивизии СС «Галичина». Об этом сообщает РИА Новости.

Он также заявил, что сочувствующие нацизму люди должны понять, что Украина для Запада является лишь средством для ослабления России. Те же, кто считает себя националистами, по словам Путина, должны понять, что ничего общего с благом Украины эти цели Запада не имеют.

14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галиция» или «Галичина» была набрана из украинских добровольцев и принимала активное участия в боях против советской армии в 1943-1945 годах.

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Роман Кирьянов
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