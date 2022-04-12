Путин заявил о «понятных и благородных» целях спецоперации на Украине

Президент Путин заявил о «понятных и благородных» целях спецоперации России на Украине

Цели специальной операции России на Украине — «абсолютно понятные и благородные». Об этом заявил президент России Владимир Путин на космодроме Восточный в Амурской области. Его слова во вторник, 12 апреля, приводит ТАСС.

Глава государства пояснил, что речь идет о помощи жителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он отметил также, что эти цели «обязательно будут достигнуты».

О начале проведения спецоперации по защите Донбасса стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Путин указал, что на такую меру Москву вынудила сложная обстановка в ДНР и ЛНР. По его словам, киевские власти отказались выполнять Минские соглашения и «продолжать дальше терпеть этот геноцид было просто невозможно».

Оценивая работу Воздушно-космических сил (ВКС) России в ходе специальной операции на Украине российский лидер заявил, что военные действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно.