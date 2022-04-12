Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин заявил о «понятных и благородных» целях спецоперации на Украине

Президент Путин заявил о «понятных и благородных» целях спецоперации России на Украине

Фото: РИА Новости

Цели специальной операции России на Украине — «абсолютно понятные и благородные». Об этом заявил президент России Владимир Путин на космодроме Восточный в Амурской области. Его слова во вторник, 12 апреля, приводит ТАСС.

Глава государства пояснил, что речь идет о помощи жителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он отметил также, что эти цели «обязательно будут достигнуты».

Материалы по теме:
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине. В ходе спецоперации погиб 1351 человек
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине.В ходе спецоперации погиб 1351 человек
25 марта
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров. Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров.Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
28 февраля

О начале проведения спецоперации по защите Донбасса стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Путин указал, что на такую меру Москву вынудила сложная обстановка в ДНР и ЛНР. По его словам, киевские власти отказались выполнять Минские соглашения и «продолжать дальше терпеть этот геноцид было просто невозможно».

Оценивая работу Воздушно-космических сил (ВКС) России в ходе специальной операции на Украине российский лидер заявил, что военные действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о «понятных и благородных» целях спецоперации на Украине
ФСБ показала видео с задержанным в Подмосковье сторонником «Правого сектора»
Водитель иномарки ударил пожилого россиянина из-за замечания и попал на видео
Психолог назвала способ завоевать уважение коллег на работе
Предназначенный для России кофе начали отправлять в другие страны
В Польше задержали россиянина по обвинению в шпионаже
Байден оговорился во время речи о новых правилах регулирования оружия
Ответственного за газовое оборудование взорвавшегося в Ступине дома задержали
Стало известно о намерении Словакии обучать солдат ВСУ на своей территории
Россиянам предложили четыре замены гречке
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.