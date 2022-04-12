Путин выразил уверенность в достижении целей спецоперации

Президент России Путин заявил, что цели и задачи спецоперации на Украине будут выполнены

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что цели специальной военной операции по защите Донбасса будут достигнуты. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что спецоперация — правильный шаг, другого выбора не было. Основная задача России — помочь людям на Донбассе, уточнил президент. «К сожалению, киевские власти отказались выполнять Минские соглашения. Продолжать дальше терпеть этот геноцид было просто невозможно», — заключил Путин.

Ранее он заявил, что воздушно-космические силы (ВКС) России в ходе специальной операции на Украине действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно. По словам главы государства, они применяют самые современные виды вооружений «с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками».

Кроме того, он отметил, что Россия не собирается изолироваться. Владимир Путин добавил, что ее невозможно жестко изолировать от мира.