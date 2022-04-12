Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин выразил уверенность в достижении целей спецоперации

Президент России Путин заявил, что цели и задачи спецоперации на Украине будут выполнены

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что цели специальной военной операции по защите Донбасса будут достигнуты. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что спецоперация — правильный шаг, другого выбора не было. Основная задача России — помочь людям на Донбассе, уточнил президент. «К сожалению, киевские власти отказались выполнять Минские соглашения. Продолжать дальше терпеть этот геноцид было просто невозможно», — заключил Путин.

Ранее он заявил, что воздушно-космические силы (ВКС) России в ходе специальной операции на Украине действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно. По словам главы государства, они применяют самые современные виды вооружений «с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками».

Кроме того, он отметил, что Россия не собирается изолироваться. Владимир Путин добавил, что ее невозможно жестко изолировать от мира.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о «понятных и благородных» целях спецоперации на Украине
Путин обозначил основную цель спецоперации на Украине
Белоруссия захотела отправить строителей на космодром Восточный
Названа стоимость самой дешевой виллы в Таиланде
Стали известны подробности ранения корреспондентки Первого канала в Мариуполе
ФСБ показала видео с задержанным в Подмосковье сторонником «Правого сектора»
Водитель иномарки ударил пожилого россиянина из-за замечания и попал на видео
Психолог назвала способ завоевать уважение коллег на работе
Предназначенный для России кофе начали отправлять в другие страны
В Польше задержали россиянина по обвинению в шпионаже
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.