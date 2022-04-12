Путин оценил работу ВКС России на Украине

Президент Путин: ВКС РФ в ходе спецоперации на Украине действуют мужественно и эффективно

Воздушно-космические силы (ВКС) России в ходе специальной операции на Украине действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно. Так работу российских военных оценил президент Владимир Путин. Его слова во вторник, 12 апреля, приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что глава государства прибыл на космодром Восточный в Амурской области вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

