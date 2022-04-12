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Путин оценил работу ВКС России на Украине

Президент Путин: ВКС РФ в ходе спецоперации на Украине действуют мужественно и эффективно

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России в ходе специальной операции на Украине действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно. Так работу российских военных оценил президент Владимир Путин. Его слова во вторник, 12 апреля, приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что глава государства прибыл на космодром Восточный в Амурской области вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Евгения Куликова
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